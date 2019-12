Guti renuncia a Guti

La carta a los Reyes Magos del técnico de la UDA comienza por él mismo.Quiere que le llamen por su nombre. Todos tenemos uno y no es de gusto que utilicen el nombre de uno en vano. El del madrileño es José María Gutiérrez Hernández y quiere recuperarlo socialmente. Su petición suena a humana y razonable. Es su decisión y voluntad. Le asiste el derecho a decidir. Aunque eso implica una renuncia. 'Guti' renuncia, que no reniega, a su nombre de guerra, por el que fue conocido y reconocido como futbolista del Real Madrid, donde jugó 15 temporadas con la mitad de su primer apellido impreso en el dorsal. Los medios y el público, con su beneplácito, utilizaban una parte por el todo de su nombre. Aquello es pasado. Su realidad actual es otra. El interesado lo entiende así y desea abrirse camino como entrenador bajo su nombre al completo, sin medias tintas ni cachondeos. Su compromiso es firme e incluso lo ha oficializado, pero no sé si cuenta con la complicidad de los demás. Quiera o no, su apodo le perseguirá. La versión popular supera a la oficial y hay sobrados ejemplos. Los exrojiblancos Miguel Ángel García Pérez-Roldán y José Antonio García Rabasco, éste en activo en el Cartagena, adoptaron los apodos de 'Corona' y 'Verza' por tradición familiar, y todavía son legión quienes creen, de forma equivocada, que son sus apellidos reales. Este periodista está persuadido de que el deseo chocará con la realidad, siempre dura, en el caso que nos ocupa. PD: No abandonó su apodo al ser presentado, sino tras tres victorias y dos empates.