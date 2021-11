Fue caprichoso, y mucho, el destino, emparejando al Águilas con el Almería en la próxima eliminatoria copera. Un duelo, a disputar en la localidad murciana, que supondrá el reencuentro oficial de Alfonso García con el que fuera su club durante más de una década. Pasado y presente rojiblanco frente a frente. Un choque que servirá para reeditar lo vivido en pretemporada, cuando ambos equipos se vieron las caras en el mismo recinto donde jugarán este próximo martes. Pero un encuentro que en nada se parecerá a ese, empezando por el billete a la siguiente ronda copera que habrá en juego.

Un Águilas en el que se encuentran viejos conocidos de la parroquia almeriense, no solo en el palco. Un conjunto en el que militan exrojiblancos como Chumbi o Abel Molinero, aunque por encima de todo sobresale la figura de Kalu Uche. Un Kalu Uche que es una de las leyendas de la entidad unionista. Un delantero, el nigeriano, que fue uno de los artífices de ese histórico ascenso en 2007. Un partido del que seguro disfrutarán in situ no pocos aficionados almerienses, aprovechando la corta distancia que separa Almería de Águilas. Pero no solo de fútbol irá la cosa este próximo martes copero. Un día en el que el municipio de El Ejido vivirá una fecha histórica con su conjunto de fútbol sala como estandarte. Un conjunto celeste que recibirá a uno de los grandes del fútbol sala español como es el Movistar Inter. Hasta tierras del poniente almeriense se desplazará el vigente campeón del torneo. Los ejidenses fueron uno de los agraciados en el sorteo. Una cita marcada en rojo para los amantes con los que cuenta este deporte en nuestra provincia. No todos los días se puede recibir a un equipo de semejante magnitud. Una cita que quedará marcada en el recuerdo del deporte de nuestra provincia. Un martes, sin duda, muy copero.