Necesita mejorar

Aveces nos olvidamos de que la nueva propiedad solo lleva al frente del club 2 años. Nos hemos acostumbrado a los fichajes caros, a ocupar puestos en play-off de ascenso y por eso el nivel de exigencia es alto. Así, todo se mira con lupa y siempre en el trasfondo está la desconfianza hacia el jeque Saudí y su equipo de trabajo. Hay gente que tiene asumido que más temprano que tarde nos la van a jugar. Van a llevarse al equipo a otro sitio o van a dar la espantá. Van a cambiar las camisetas, el escudo, el himno. Nos van a robar la identidad. El diseño de las camisetas de esta temporada no hace más que confirmar estas teorías, y de poco o nada sirve que ayer El Assy aclarara que era una estrategia de marketing. Da igual, parte de la afición ya ha dejado claro que o la entidad hace lo que ellos quieren, o todo se va a criticar. Yo, que fui muy crítico con la última etapa de Alfonso García, entiendo que hay aspectos mejorables y la crítica, si es constructiva, es positiva. Pero lo de las camisetas, la subida de los abonos y demás se está saliendo de madre. Ahora bien, el club creo que ha fallado en el tema de la compensación por el abono de hace dos temporasas. Ya me parece cuestionable que solo sea en productos de la pasada temporada, y más teniendo en cuenta que hay fecha límite para hacerlo. Pero lo peor están siendo las largas colas, de casi dos horas, para acceder a la minúscula tienda del Estadio . Ayer @FutbolContent denunciaba en Twitter que un aficionado de Huércal Overa, que ya había hecho el esfuerzo de venir desde su localidad, se encontró con que no pudo acceder porque la tienda cerraba a las 2. Aquí sí que tenemos que pedir explicaciones al club y aprovecho este foro para denunciarlo y que llegue a los dirigentes del Almería. Hay que cuidar los detalles. Deberían dar más facilidades a los abonados porque si ya es un coñazo tener que ir hasta la tienda para canjear el cupón, imagine usted hacerlo desde Huércal Overa y tener que volverse con las manos vacías. También creo que debería potenciar más su canal de YouTube con la retransmisión en directo de partidos, ruedas de prensa... Sería deseable tener un portavoz, si es que El Assy está muy ocupado, para estar más en contacto con la sociedad almeriense. La desconfianza se cura con mayor comunicación.