Orgullo rojiblanco

El regreso del Almería a la élite me tocó vivirlo en un bar de la villa coruñesa de Corcubión, rodeado de unos cuantos madridistas y no pocos antimadristas que rezaban lo que sabían para que el Madrid pinchara tras el pinchazo del Barcelona en casa ante el Rayo. Apoyaban al Almería como habrían apoyado al mismísimo diablo o cualquier rival del conjunto blanco. Del equipo almeriense, poco o nada sabían. No entendieron quienes eran Turki y Blanes en los prolegómenos y ni tan siquiera eran capaces de reconocer a un jugador rojiblanco. Yo, por mi parte, admiraba la imagen del Power Horse Stadium y asentí con orgullo cuando los madridistas agradecieron el gesto del pasillo al Real Madrid (horas más tarde descubrí que los blancos habían propuesto hacer doble pasillo como deferencia por el campeonato de Segunda, aunque el capitán, Fernando, dijo que no era necesario). El arranque del partido no pudo ser más esperanzador y el gol de Ramazani fue bien celebrado. A partir de ahí, la parroquia mostró un creciente interés por el propio delantero belga, Eguaras, Sadiq, Kaiky y el portero. Todos hicieron referencia al hecho de que el Almería fue un digno rival, sin entrar en trampas, pérdidas de tiempo y sin colgarse del larguero. El Madrid acosaba la portería rojiblanca con gran respuesta de Fernando y su defensa, pero el cuadro almeriense no renunciaba al ataque y dispuso de varias ocasiones, incluso Sadiq, que no tuvo su noche. El Madrid remontó, porque es uno de los mejores equipos del mundo, vigente campeón de liga y Champions, y tiene una profundidad de plantilla que le hacen firme candidato a revalidar sus títulos, pero el Almería salió con la cabeza alta y plantó cara en un estadio donde predominaba el rojiblanco y cuya afición se fue a casa orgullosa y esperanzada ante una temporada que va a ser apasionante. Y eso que la plantilla aún tiene mucha tela que cortar. PD: Que Tebas ponga trabas a nuestros patrocinadores y acepte a pies juntillas los tejemanejes de Roures y el Barcelona me parece una vergüenza.