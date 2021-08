A veces imagino al jeque como un niño que juega con pompas de jabón. Hace unos días, por la ventana de mi salón se coló una. Me asomé y no vi de dónde podía proceder, quién sabe si de Arabia o de la Vega de Acá: aunque no la vi venir, ya me la colaron hace unas semanas cuando me aboné en cuanto pude o hace un par de años cuando me ilusioné con el cambio de Alfonso por Turki. La propuesta de este era tan atractiva y la del otro muy pobre, así que era inevitable ilusionarse con la novedad.

Otras veces pienso en el jeque como un chaval que juega al PC Fútbol o similar: coge un equipo para él desconocido, hace y deshace a su antojo. A veces pone el modo random y otras estudia algo más los movimientos. Total, no pierde mucho, si acaso el tiempo. Te das un margen de equis temporadas, pongamos cinco, e intentas llevar al club en cuestión lo más lejos posible. Si lo vas consiguiendo, eres un máquina. Si no, el equipo ese es que era demasiado malo y a otra cosa, mariposa.

Todo esto lo digo yo, como ocurrencia, sin ningún ánimo de ofender e intentando ser lo más objetivo y sincero posible. Comentarios así, cuando vienen de Zaragoza o Girona, pues nos molestan, a mí el primero. Pero si dejáramos a un lado la subjetividad y fuéramos más autocríticos, en buena medida los compartiríamos. Lo que no quita para seguir ilusionados año tras año, mes a mes, día a día y partido a partido.

La UDA de Turki, con sus luces y sombras, parece una pompa de jabón más grande y sofisticada que la de Alfonso, al que yo particularmente no echo de menos y sin embargo respeto. Desconozco si esta durará mucho o si acabará estallando. Lo que sí sé es que las anteriores pompas usaban aguas y jabones corrientes, de oferta en el súper, dejando el suelo perdido cuando estallaron por sí solas; porque no hizo mucha falta que chocaran con ningún otro objeto para estallar. Plof.