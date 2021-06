Potenciar la cantera

Exceptuando los primeros puestos que atesoran el conjunto alevín y el infantil de la Unión Deportiva Almería en sus respectivas competiciones, el curso 2020-2021 se puede valorar a día de hoy como malo para la cantera rojiblanca. Y es que los dos equipos considerados punteros de la Academia UDA han terminado con mucha pena y poca gloria la temporada, teniendo que jugar los juveniles la Fase de Permanencia en una División de Honor que de haberla perdido hubiese supuesto un palo muy duro para la entidad, que desde hace muchos años ha estado peleando en la parte alta de la máxima competición nacional de juveniles, compitiendo a la altura de grandes canteras como Sevilla, Betis o Málaga. Por su parte, la gran decepción ha sido el filial de Fernando Santos Nandinho, que aspiraba a metas ambiciosas, se fue deshinchando por el camino y finalmente ha muerto muy cerca de la orilla en la que estaba el ascenso a Segunda División RFEF. ¿Mala suerte? Pues sí, pero también se intuye una mala planificación y una carencia de atención con la cantera que debería tomarse en cuenta de cara al próximo curso en la UD Almería. Evidentemente la prioridad, dado lo que se juega, es el primer equipo, pero valorando lo que se habrá invertido tanto en el B como en el juvenil, hay que analizar qué ha fallado y no cometer los mismos errores en la 2021-2022. Esto me lleva a recordar lo necesario que sería que el club unionista tuviese ya una ciudad deportiva en la que forjar a sus canteranos, que todos los técnicos puedan trabajar cerca, de forma conjunta para impulsar el desarrollo correcto de los equipos y sus futbolistas. La cantera hay que mimarla, porque está muy bien fundir panoja fuera de nuestras fronteras para hacer un supuesto equipo de gala que aspire a lo máximo, pero como se está viendo, los billetes no te aseguran tampoco nada. Hay que potenciar la Academia, crear una estructura sólida y no poner parches de vez en cuando. Hay que pensar en los frutos a largo plazo, pero empezar a trabajar ya en ello.