Primas por respirar

La mala educación de una buena parte de la población y la economía española hacen que este bonito país esté viviendo una situación deseada por pocos. Dentro de este contexto siempre se tiende comparar los sueldos de héroes, caso de bomberos, con los futbolistas cuando ya es más que conocido el refrán sobre las comparaciones. No es la intención de este periodista hoy escribir sobre esas fichas de los futbolistas, profesionales, por cierto, ya que éstos son un ínfimo porcentaje del total de los que no perciben la cantidad tan alta de ingresos, cantidad que es ganada al ser generada. Sin entrar en más, al que suscribe sí que no le gusta que un club prime a sus propios jugadores, ya sea al inicio de una competición o al final. Jugándose un título, una permanencia o entrar en Europa, ¿se necesita un plus para ganar o empatar ese partido?

El pasado sábado Rubén Rozas publicó en este diario que cada jugador rojiblanco se había embolsado 3.000 euros por ganar en la primera fecha al Albacete. Ya la pasada temporada Paco Gregorio informó que Alfonso García también daba una suculenta cantidad por cada encuentro ganado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Este periodista lo tiene claro: si tuviese la gran suerte de militar en un equipo profesional, rechazaría esas primas. No es el caso de un jugador de Tercera o de regional percibiendo apenas 100 euros y que gana un poco más por conseguir tres puntos. No. Se trata de futbolistas que ganan miles y miles de euros y a los que se le da 3.000 euros extra por hacer su trabajo, como si no tuviesen suficiente con la ficha que perciben al año, con la cantidad de familias cuyo trabajo depende en gran medida de que el balón entre y con varios miles de aficionados detrás. La próxima prima será por respirar.

PD: Luque, yo también quiero que usted me dé 3.000 euros (la mitad de lo que percibo al año) por escribir estas líneas.