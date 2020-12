Ramazani, gracias por venir

Lo primero que me llamó la atención de la tarde- noche copera fue un detalle en la alineación. Y es que en el once inicial, hasta cinco jugadores de los titulares ante el Mallorca fueron de la partida frente al Hospitalet. Se supone que en una eliminatoria de Copa ante un Segunda B se le da la oportunidad a los menos habituales, incluso a los que ni siquiera han debutado, por lo que me sigue dando que pensar aquel once inicial escogido ante todo un Mallorca. Siento tener que referirme una vez más a una de las pocas meteduras de pata de Gomes en esta campaña, pero es que todavía tengo aquella herida en carne viva. Dicho esto, habría que evaluar en positivo una peligrosa eliminatoria ante uno de los líderes de Segunda B, sobre todo por la esplendorosa primera mitad en la que brillaron Robertone y Ramazani. El argentino sigue avanzando en su adaptación. Si bien en Argentina Robertone pisaba el área con frecuencia actuando como hace décadas lo hacía Bakero, en la actualidad se va aclimatando a la parcela central, como ya sucedió ante el Zaragoza al retrasar su posición. Desde ese momento cambió a mejor aquel choque. En Hospitalet se lució el argentino, sin renunciar a sus incursiones en el área como en su asistencia del primer gol. Lo de Ramazani ya no nos debe pillar por sorpresa. Se le ve sobrado al menudo delantero. Su gol lo hubiese firmado el mismísimo Romario, dejando atrás en una losa al defensa y definiendo con total tranquilidad. Una pena que se haya desgastado tanto en este partido, porque el domingo me gustaría verle de nuevo ante el Espanyol. Escobar y Appiah también aportaron en positivo, pero Olivera en negativo. Todavía no le vi al uruguayo nada en los minutos de Liga y Copa que ha disputado. Uno de los secretos de la excelente dinámica de este conjunto reside en tener ensayado un esquema muy definido desde la pretemporada, que posibilita a cada jugador desarrollar con éxito su función de conjunto aunque apenas haya participado. Esto es muy importante, y a su vez suele extraer lo mejor de cada uno. El mérito es de Gomes y su staff. Que pase el siguiente.