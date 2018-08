Salvar las bases

En los últimos días leí unas declaraciones de Alfonso García que me hicieron arquear las cejas de manera desproporcionada. Expresaba que la venta de Pozo por 1,5 millones de euros eran el sustento que tenía la cantera para seguir con vida. Es decir, en caso de que el mediapunta malagueño o Fidel hubiesen seguido a las érdenes de Fran Fernández, los futbolistas de las categorías inferiores y los cuerpos técnicos estarían en estos momentos buscando equipo o directamente en el paro. Lo cual es muy preocupante porque uno de los baluartes que le quedan al conjunto rojiblanco es la fuerza de su cantera. Hay multitud de jugadores con gran proyección y tener un conjunto filial en Segunda B, además de todos los equipos en las máximas categorías, es digno de elogio. El juvenil División de Honor dispone de grandes futbolistas, así como la generación de cadetes de primer año acompañados por una metodología que hace que el fútbol de la base sea representativo. Hay mucho trabajo detrás y debe ser valorado en su justa medida. Luego está dar el siguiente paso que es nutrir a la primera plantilla de futbolistas capacitados para competir y ser resolutivos cuando se les requiera. Ese es el objetivo, no solo del Almería si no de muchos de los conjuntos que están en la división de plata, aunque para poder alcanzar dicha meta influyen muchos factores que no siempre son tangibles. La cantera goza de buena salud, debe seguir la línea marcada en los últimos años y seguir confiando en los profesionales que han conseguido que la UDA sea un referente andaluz. El trabajo dará sus frutos en el futuro, un futuro que va ligado en su mayoría a los chicos que hoy se entrenan en cadetes o juveniles y que pueden ver en poco tiempo como son requeridos cuando no haya otra opción económica que tirar de los chavales. Para ello deben estar preparados y salvar la cantera puede ser la única vía de escape para la UDA en un futuro próximo. Así que si la primera plantilla debe apretarse el cinturón a costa de seguir apostando por la cantera, es hora de que así se haga.