Semana de Copa

L LEGÓ por fin la semana grande del fútbol sala nacional. Desde este jueves hasta el domingo tendrá lugar la Copa de España, tan esperada por los que amamos este deporte, en la vecina Granada. El que escribe estas líneas no puede olvidar la primera, y de momento única, vez que vivió esta competición en primera persona. Era 2020 y la pandemia, sin que todavía fuéramos conscientes de la que se venía, estaba comenzando a tocar a la puerta. Llevaba mucho tiempo deseando poder presenciarla en directo y el celebrarse en Málaga, donde estaba finiquitando mi carrera de Periodismo, era una oportunidad de oro que no podía desaprovechar. Poder ver en acción a los equipos más grandes del país y, en especial, al mejor jugador de fútbol sala del mundo como Ricardinho es algo que en un futuro le podré contar a mis hijos, si es que algún día tengo. Pero esta semana no será solo el turno de los mayores, disputándose también la Copa de España Juvenil, en la que nuestra tierra contará con representación gracias a la histórica temporada que los chicos del Sporting de Almería están completando, aún siendo su primer año en la máxima categoría. Todo un hito al que, seguramente, en un país que el fútbol lo acapara todo, no se le está dando el valor que merece. Quién sabe hasta dónde podrán llegar.