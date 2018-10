Sencillamente... Rafa

Estaba yo esta semana que no tenía muy claro de qué hablar. Vamos, no es que no lo tuviera claro, es que no tenía ni la más remota idea de sobre qué soltar cuatro tonterías. Así que recurrí a echarle un vistazo al diario Marca para ver qué se cocía por la actualidad deportiva. ¿Qué es lo que llamó mi atención? Pues Cristiano Ronaldo, que se podrá haber ido a Italia, pero que sigue dando titulares. Y no ya por sus hazañas deportivas, que tampoco sería noticia que Cristiano se hinchara a marcar goles en la Serie A. Es que Florentino tiene que estar carcajeándose como aquel que en Wallapop le cuela a un primo un producto que está cascado. Porque, por si fuera poco lo de aquellos millones defraudados al fisco por aquí, le salen ahora denuncias de violación por allá.

Pues mira, podría dedicarle unas líneas al bueno de Ronaldo, pero la actualidad manda, y abría el mismo Marca ayer con un fotón en su portada en el que salía Rafa Nadal achicando agua, ayudando como uno más tras las graves inundaciones de esta semana en Mallorca. Una imagen que ha dado la vuelta al mundo, y con razón.

Deportivamente Cristiano y Rafa no son tan distintos. No son genios de lo suyo. Genios son Messi y Federer. Lo llevan dentro, un don innato. Cristiano y Rafa son currantes, atletas que a base de esfuerzo, entrenamiento y dedicación han conseguido estar a la altura de los elegidos. Y, aunque ambos ya han dejado escritos sus nombres entre los mejores, avalados por dos magníficas trayectorias deportivas, difícilmente serán recordados como "el mejor". Pero la gran diferencia entre los dos está en que Rafa va a pasar a la historia, pero no gracias a sus méritos deportivos. Lo va a hacer por algo tan fácil, y a la vez tan difícil, como es ser una buena persona. Un tipo sencillo de grandes valores, que además ha dado la casualidad de que ha ganado diecisiete Grand Slam.