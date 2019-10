Toca reaccionar

Londres, 10 de octubre de 2019. Estimado Navarro, 2 puntos de 12 posibles no es un buen bagaje para un equipo aspirante al ascenso, sobre todo teniendo en cuenta la imagen ofrecida en El Molinón, donde se encajaron 4 goles en 45 minutos. Lo de Riazor es un caso aparte, ya que las lesiones condicionaron el partido. Unas lesiones que, unidas a las convocatorias internacionales de Appiah y Darwin, han dejado bajo mínimos al equipo de Pedro Emanuel de cara al partido ante el Lugo. Pendiente de la evolución de algunos de ellos, hasta el momento solo hay 15 jugadores al 100% y eso no ayuda de cara a buscar una reacción necesaria para mantener el tipo en la zona alta. Nos visita el Lugo de Peybernes y Yanis, que podrán jugar contra el Almería al no haber cláusula del miedo. Solo nos faltaría que los dos fueran decisivos para que los almerienses siguieran su mala racha… Lo bueno es que la afición sigue creyendo en este equipo y el ambiente está garantizado en las gradas del Mediterráneo…