No tendrán queja en el gabinete de prensa de la UAL del tratamiento que ayer le dispensaba a “la Uni” este Diario en sus páginas. Por una parte, “el astronauta Miguel López-Alegría ya tiene la Medalla de Oro de la UAL” Diario dixit, y en sus palabras de agradecimiento dijo que es “un honor y un privilegio” y la comparte con quienes han hecho posibles sus viajes espaciales. Lo que, lamentablemente, no me ha quedado claro es “la letra pequeña”, o sea el cómo dónde y de qué manera se desarrolló el acto, pues el protocolo universitario es rico y siempre gusta el hecho de cantar el Gaudeamos, aunque sea con los correspondientes desafinamientos. En todo caso, enhorabuena a la UAL por contar con el astronauta entre sus homenajeados ilustres. Y la otra noticia a la que hacía referencia al principio de estas líneas, es que el menú del Comedor de la UAL se ha hecho viral, entre otras razones porque los usuarios de X (Twitter) enloquecen con el combo de arroz a la cubana, croquetas y natillas de postre y no escatiman alabanzas a los menús de lujo a diario.