Estas líneas no van de política porque además de que no es un tema alegre, cada vez la encuentro más arisca. Además, no se puede tratar con sentido del humor y eso ahonda mi rechazo a la misma, pues con respeto y educación, es muy raro que un tema no se pueda tratar con humor. De hecho, el lugar en el que más chistes se han contado siempre son los velatorios.

He visto en internet, bajo el membrete del PSOE, que “La Escuela de Gobierno ‘Luis Tudanca’ reúne “talento” para “actualizar” sus estrategias y compromisos con Castilla y León”. Los entrecomillados no son míos, aparecen así en el texto original. Relacionado con lo anterior, también he visto en internet que el ministro Puente, de transportes, ha participado en la misma y, en un acto relacionado con la misma ha dicho que “... “Yo he visto a Milei en la tele y no sé en qué estado, si previa o después de la ingesta de qué sustancias. Pensé que era imposible que ganase las elecciones y que se había cavado su fosa. Pues no”, comentó en el evento ante los alumnos.” No me apetece comentar esos renglones, pero sí recordar que Argentina nos envió trigo y carne de vaca congelada cuando aquí nos calentábamos el estómago comiendo ascuas.