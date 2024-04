Lo confieso humilde y sinceramente. Hace unos sesenta años que aprobé la Lengua y el Latín de Bachillerato Elemental, así como la Reválida de 4º, todo ello en las correspondientes convocatorias de Junio, y desde entonces me pregunto: ¿cómo fue posible?. Pero como Dios castiga sin palos, ahora estoy pagando las consecuencias, pues cada vez que me pongo a escribir tengo que tener abiertas las páginas web de la RAE y de la Fundéu para ir consultando dudas, pues no quiero meter la pata más de lo estrictamente disculpable.

Hoy me ha tocado consultar una duda sobre una curiosidad de la Lengua sobre el singular y el plural. Veamos la frase “todo lo humano tiene principio”, tengo claro lo que significa y que es cierto. Ahora en plural: “todos los humanos tienen principios”, también tengo claro su significado, y no pienso que sea cierto

Para corroborarlo, un silogismo: “todos los humanos tienen principios, nuestros gobernantes actuales son humanos, luego nuestros gobernantes tienen principios”.