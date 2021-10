Londres, 28 de octubre de 2021. Estimado Navarro, ya sabes que soy un fan incondicional de los #hilacos que Aarón Martínez escribe en el perfil de twitter del Diario de Almería. Tienen mucho trabajo por detrás y nos permite analizar en frío los partidos del Almería, haya ganado o no. Aarón siempre acaba con la frase "Trust the process", que viene a significar que, con independencia de que las cosas vayan mejor o peor, hay un plan y lo que importa es llegar al objetivo. Las ruedas de prensa de Rubi son muy interesantes. Ayer dejó varios titulares, pero el que más me gustó fue: "De las rotaciones el mensaje no va a ser decir mucha cosa, no me interesa pronunciarme, pero tenemos un plan". El catalán sabe muy bien de qué va esto. Se anticipa a posibles debates como el de Sadiq-Sousa, nos avisa de que hay que sumar cuanto más mejor y tener un colchón para cuando vengan mal dadas, habla mucho de fútbol y no da la sensación de vender motos, siempre transmitiendo seguridad y confianza. Confiemos en su plan.