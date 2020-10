Valorar sin sentenciar

Resulta difícil hacer un balance de principio de temporada cuando todavía ni siquiera se reconocen todas las caras que aparecen en las fotos de entrenamiento que actualiza el club de forma diaria. El otro día invertí un buen rato en adivinar que uno de los que pugnaba por un balón era Robertone, y todavía, cuando juega la sub-21, miro el once a ver si hay algún futbolista rojiblanco más aparte de Cuenca. Supongo que es normal cuando, en apenas un mes, el club al que sigues ha realizado cuarenta y pico movimientos estivales. Pese a todo, en estas jornadas, José Gomes ha mantenido intacto su once inicial. Un ordenado esquema que, dentro del caos que supone esta larga plantilla, podemos recitar de memoria. Una alineación que, en estos 270 minutos de competición, ha mezclado momentos soberbios de juego con otros infames. Este ir de más a menos es lo que nos hace pensar que, frente a Las Palmas, ya sí, habrá cambios en el once. Pese a que el técnico portugués sigue empecinado en hablar de rotaciones para mantener enchufado al mayor número de jugadores posible, lo cierto es que todos los equipos necesitan una columna vertebral rígida mediante la cual construir el resto del sistema. Futbolistas de confianza, a los que dar el rol de imprescindibles. En el Almería, de momento, apenas la defensa y Samú Costa (descomunal inicio del joven portugués) parecen tener su puesto asegurado. Lo demás apunta a ser un baile que se estabilizará a medida que los jugadores vayan adquiriendo rodaje, seguridad y confianza. Mientras tanto, se puede valorar, pero no sentenciar, ya que el trabajo de José Gomes, ahora mismo, no solo es alinear, sino amoldar un vestuario recién construido y formado por un nutrido número de inexpertos jugadores que acaban de llegar a la ciudad. Dicen que Turki debe armarse de paciencia. Para mí, es José Gomes quien debe hacerlo, y es que convertir un grupo de personas en un compacto vestuario no es tarea fácil. Esperemos que, al menos, le dejen intentarlo.