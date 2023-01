Almería, 26 de enero de 2023. Estimado Piñeiro, con 21 años y en su estreno en Primera División el club sabe que tiene un activo importante entre manos y no va a permitir que se venga abajo. Cierto que en Valencia, penalti fallado al margen, no hizo su mejor partido de la temporada y que tal vez le falte mayor regularidad en su juego, muy de chispazos, para acabar convirtiéndose en un fijo en el once inicial, pero tampoco es menos cierto que Rubi es uno de sus mayores valedores. El técnico catalán lo rescató para la causa cuando tomó las riendas del equipo y el belga languidecía en el filial enviado por José Gomes. A sus órdenes ha dado sus mejores destellos y estoy convencido de que va a seguir creciendo. Su nombre está en la agenda de varios equipos europeso de nivel medio. Sonó en su día para Feyenoord o Mónaco y en el presente mercado el Olympique de Marsella también ha preguntado por él. Llegó libre y cuando se vaya dejará un pellizco considerable. Seamos pacientes.