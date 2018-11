18 comidas

Permítanme que use algunas de las películas de Luis Tosar, flamante ganador del premio Almería, Tierra de Cine, para tratar el otro asunto estrella de la última semana en nuestra ciudad. Esto de tener partidos Los Lunes al Sol hace que la semana se haga muy larga. Si encima vienes de perder, como lo hizo El Desconocido equipo de Fran Fernández ante el Rayo Majadahonda, es peor todavía. Y si entre medias sale a la luz que Mientras Duermes hubo jugadores inconscientes del Almería que anduvieron de cena y copas la noche previa a un entrenamiento a las 9 de la mañana, la cosa pasa de castaño oscuro. El hecho de que un nervioso Corona, escoltado por los capitanes Trujillo y René; el secretario técnico Ibán Andrés; Fran Fernández, y su segundo Jesús Muñoz y el preparador Víctor Fortes, compareciera ante los medios para desmentir esas informaciones, hizo que la situación oliera a cuerno quemado. Porque si bien es cierto que el que calla otorga, no es menos cierto que es muy sospechosa la respuesta del club, encabezada por su director deportivo. La situación es la que es. Hubo jugadores del Almería que se saltaron el régimen interno del club sin el conocimiento de su entrenador, que ha admitido no saber nada de dicha cena hasta el día después. A partir de aquí, el hecho de que el director deportivo del club le intente quitar hierro a este asunto, me preocupa bastante. El problema no es la cena, ni tampoco se trata de tener a los futbolistas en una Celda 221. El hecho de que el director deportivo sí supiera de esa cena y el entrenador no, me parece muy grave, ya que la autoridad y el respeto del técnico quedan en el aire. Este tipo de situaciones y prácticas son las que el club debería haber enterrado hace tiempo. Todo lo bueno que le está pasando esta temporada a los rojiblancos es gracias a Fran Fernández, que tiene al equipo como un Toro. En algo sí coincidimos: La Comunidad del Almería tiene que estar inquebrantable y, por eso, la autoridad del entrenador no puede ser minada desde dentro. La dirección deportiva tiene que alinearse, incondicionalmente, con su técnico…