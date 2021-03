No será fácil para Gomes

Que José Gómes no pueda contar con Sadiq frente a Leganés y Málaga no es una buena noticia, ni para el entrenador rojiblanco ni para el club. Entiendo la felicidad del delantero nigeriano, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Brasil con su selección, y que vuelve a entrar en los planes del combinado nacional de Nigeria. Y es lógico que se encuentre feliz. Por lo que nos está demostrando con la camiseta del Almería, se lo está mereciendo. Es más, Sadiq ha callado muchas bocas (entre las que se encuentra la mía) ya que tras los primeros partidos dudábamos de su potencial para sustituir a Darwin, siendo el primero en confiar en él precisamente José Gomes, que no se cansaba de recordarnos día si y día también que haría más de quince goles esta temporada. ¡Chapeau! para Gomes … Y el gran beneficiado de esos goles que ha conseguido, el equipo, que es lo más importante. Sus goles, muchos de ellos, se han visto traducidos en puntos y, todo hay que decirlo, el Sadiq de principios de temporada no es el Sadiq de hoy. Ha crecido con el equipo y el equipo ha crecido con él. Y una cosa, llegados a este punto, cuánto me gustaría que hubiera público en las gradas del Estadio Mediterráneo cuando juega el equipo, porque este espigado muchacho se merece sentir el calor y el cariño de la afición, de esa grada que no se cansaría de jalear con sus goles y de "rendirse" a su juego. Se lo merece y ojalá ese cariño llegue pronto. Habrá quien piense que otros "goleadores" también se lo merecen, pero los Corpas y compañía ya saben cómo es de generosa la afición rojiblanca. Sadiq aún no y a buen seguro se emocionaría cuando la sintiera rugir en el Estadio o coreara su nombre. De ahí que no lo va a tener nada fácil José Gomes. Sadiq no tiene sustituto y ojalá no lo echemos mucho en falta en esos dos partidos. Yo me alegro por Sadiq, por su llamada por el seleccionador, pero siendo egoísta, no me gustaría que se perdiera ni un solo encuentro con el Almería, porque son muchas las alegrías que nos estamos llevando con él.