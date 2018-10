Que hable la grada

S I hace justamente una semana hablaba en este espacio de opinión sobre los grandes pasos que ha dado el CD El Ejido en lo estrictamente deportivo, que se me pasó citar al Berja CF (su filial), que ha puesto su punto de mira en el ascenso a Tercera División, hoy no quería dejar pasar la oportunidad de reconocer que a nivel extradeportivo, o en la parcela administrativa si así pudiese considerarse en este caso al que va dirigido mi artículo, la entidad ejidense también camina por la buena senda. Quizás no con la misma velocidad que sobre el terreno de juego, pero sí con paso muy firme. La temporada pasada les surgió un problema con un sector de la grada de Santo Domingo que decidió no animar más al equipo si no se cambiaba el nombre de la entidad por el de Poli Ejido, algo respetable y entendible siempre que lo de recuperar la nomenclatura del club antecesor (porque son clubes distintos, aunque muchos sigan empeñados en que no) hubiese sido más una idea que una exigencia o ultimátum, como fue en este caso por parte de este núcleo de espectadores. Pese a no estar en la obligación de aceptarlo, la directiva quiso tender un puente entre el club y estos aficionados ortodoxos del espíritu celeste histórico. Se decidió usar la terminología Poli en los cánticos, pancartas y redes sociales y, además, se propuso que los abonados pudieran votar este curso por un escudo nuevo. Ese momento ha llegado. Desconozco si todos aquellos que abandonaron al equipo en las últimas jornadas por echar un pulso con los directivos han recapacitado y han regresado ya al feudo ejidense, pero estoy seguro de que los que han estado siempre en su asiento y van a estar estarán muy contentos de poder formar parte de la elección de la nueva insignia de este club fundado en 2012, de tener voz y ahora también voto en una decisión tan importante que, perfectamente, podrían haber tomado solo Mevy y los directivos, sin dar más explicaciones, pero el CD El Ejido quiere crecer en todos los ámbitos y sabe que sin su gente, sin contar una masa social cada vez mayor, sería muy complicado.