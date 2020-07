La hora de los valientes

Valiente desafío. Con el ascenso directo poco menos que imposible tras la derrota en Girona el jueves, la UDA parecía que se plantearía como reto amarrar lo que hay para pensar cuanto antes en un hipotético playoff. Desde luego, ese ha de seguir siendo el objetivo último, visto lo visto. Pero es que el inicio de la antepenúltima jornada devolvía la esperanza, al caer el Huesca, segundo con cuatro puntos de ventaja sobre los rojiblancos, en Santander -colista, ya desahuciado y pensando en su regreso a 2ªB pero dando oportunidad a jugadores menos habituales y valientes chavales a los que les llegó la hora de mostrar lo que valen-. Valientes fueron en su momento Francisco y Fran Fernández, dos almerienses con perfiles muy diversos en determinados aspectos pero con muchos puntos en común. El último de ellos, haber derrotado a su ex equipo y tener a los suyos, Girona y Alcorcón, aún luchando por subir. La importancia de confiar en un entrenador con más proyección que nombre, ahí lo dejo. Valentía es lo que se pide cuando no se va sobrado en otras cualidades. Aparte: compromiso, dedicación, esfuerzo… Y siguen muchos de los jugadores rojiblancos adoleciendo de la mayoría de ellas, con reiteración e indolencia. Algunos, que no hacían honor a la vitola de buenos futbolistas con la que llegaron, parecían haber mejorado tras el parón, pero era sólo un espejismo y no dejan de dar disgustos a una parroquia resignada tras cada batacazo. Valor es lo que le echa buena parte de esa afición para seguir al pie del cañón y renovar votos cada vez que ve un rayo de esperanza, sea por alegría propia o como cuando hay traspiés de rivales. Veremos qué nos encontramos ante un Rayo crecido, con secundarios de lujo y de dulce como De Frutos o Villar: amenazan una retaguardia que echa de menos hasta a Owona. Habrá tiempo de pensar en Ponferrada y en la visita final del Málaga, a su debido momento. Ahora es la hora, desde ya y hasta el final del partido. Sólo para valientes, absténganse pechofríos. Y al toro.