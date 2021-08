Es lunes festivo. Te despiertas temprano, antes de que suene la alarma, y decides que vas a ir a correr por el Paseo Marítimo antes de que sea más tarde. Sin embargo, el sol ya está pegando fuerte y la cama te hace una llamada que vence a las pocas fuerzas que tienes. Te vuelves a dormir y dejas el deporte para la noche, antes de que el Almería debute en el Cartagonova. Cuando vuelves a despertarte te encuentras con un mensaje de Fran Luque respondiéndote negativamente al plan que le propusiste el día anterior. Te recuerda, además, que tienes que enviarle el artículo de opinión semanal porque mañana, martes, sale. Le dices, sin mentirle, que desayunas y lo escribes. Pero antes te pones a ver el final de la película con la que te quedaste dormido. La terminas, haces la cama, te vistes, te aseas... Y cuando por fin te sientas delante del ordenador, no se te ocurre ningún tema. A diferencia de otras semanas, en esta no has pensado ninguno previamente y toca improvisar. Le preguntas a Rubén Rozas y te aconseja tu opinión sobre el tema Ibai Llanos y Juanma Castaño. Es una idea buenísima realmente, pero quieres ver el último vídeo de Piqué sobre el asunto. La descartas y empiezas a escribir sobre jornadas de convivencias creativas de pretemporada. Pero hay etapa de montaña en el Tour y paras para verla y comer. Te quedas dormido y te despiertas inconscientemente para los últimos diez kilómetros. Luque te recuerda que tienes que llenar esta columna y cuando vuelves a sentarte delante del teclado tienes tres chats. Un colega te propone ir con la bici a Sierra Alhamilla, idea buena para sustituirla por esa carrera continua, mientras que dos te preguntan si vas a Cartagena, uno con el clásico "no hay huevos". La frase que faltaba. Formas rápido la expedición, te duchas y a las 19:15 sales para el Cartagonova. Con el ordenador a cuestas porque Fran Luque está a punto de infartar...