La serie, que lleva de nombre este popular juego de calle de Corea del Sur, lo ha petado y ha sido polémica por la idoneidad o no de la misma para que la vean menores de la edad estipulada (16 años) por el trauma que puede crear a los niños. Para trauma el que dejó Dyego Sousa a la defensa y afición del Mirandés, pero también al del resto de equipos de Segunda. Y no solo por ese gesto explicito degollándose la cabeza con el que celebra los goles ("Mi gesto en el gol ya lo hacía en el Sporting de Braga, es de 'matador', de hombre que hace goles y corta cabezas"), sino por la exhibición en sí, 3 goles y 1 asistencia incluidas, y también por la constatación de que hay alternativa a Sadiq y este Almería no anda escaso de recursos para pelear por el ascenso. Rubi, tras haber jugado el jueves noche contra el Sanse, apostaba por una alineación con hasta 7 cambios en Anduva. Hubo algún aficionado que no tardó en decir por redes sociales que no vería el partido y fueron muchos los que dieron por segura la derrota. En tan solo 26 minutos, el Almería ya ganaba por 0-3 y había ahuyentado a los aficionados de nuestros rivales por el ascenso, que se sentaron ante el televisor con la esperanza de ver perder a los indálicos. La serie empieza explicando que 'El Juego del Calamar' se llama así porque el área en que se juega tiene diferentes formas geométricas (círculo, cuadrado o triángulo) en el suelo, que, en su conjunto, parecen formar un calamar. Si un atacante logra atravesar al defensor y entrar en la cabeza del calamar, se proclama como ganador del juego. Este juego es también el último de los que tienen que completar los participantes de la serie, en una competición bastante física en el que solo el ganador se lleva el gran premio. La carrera por el ascenso no es menos física y también es muy competida. El premio gordo se lo llevan dos equipos de forma directa y un tercero tras el play-off, donde el Almería fue eliminado las dos últimas temporadas, quedándose cerca del premio. Esta parece que otra vez podemos llegar lejos en el juego. A ver si por fin nos da para lograr el ascenso…