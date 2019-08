Almería, 1 de agosto de 2019. Estimado Piñeiro, las palabras se las lleva el viento y si estás metido en el circo del fútbol, más aún. Los jugadores son profesionales que se mueven por la ley de la oferta y la demanda, estampando su firma donde más dinero le ponen sobre la mesa, algo que seguramente haríamos el 99% de los trabajadores. Ahora bien, las formas hay que cuidarlas. No puedes pasarte medio verano en silencio enviando a tu agente (vaya papelón) a airear a los cuatro vientos que estás esperando una oferta de Primera División y luego quedarte en Segunda. Estamos de acuerdo que el Huesca es un recién descendido con ayudas por bajar (se rumorea que puede cobrar cerca de un millón por cada uno de los dos años) pero uno no puede jugar así con los sentimientos de los aficionados. En difícil tesitura queda también la versión del club, pues a la vista queda que su oferta no era la mejor de plata. Álvaro, siguiente en desfilar...