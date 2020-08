Mucho mejorado, mucho por mejorar

Ha sido difícil aburrirse en este primer año de Turki Al-Sheikh al frente de la UD Almería. Realmente, lo más tedioso ha estado en el césped, con una liga interminable que ya nos consume por dentro. Sin embargo, lo de fuera ha sido puro show. Un espectáculo que ha llevado a la UDA a lo más alto de la prensa nacional, tanto para bien como para mal. Hay muchos aspectos que llaman la atención del extravagante personaje que ha demostrado ser Al-Sheikh. Su poca paciencia con los entrenadores es el más llamativo, pero no el más rocambolesco. Si tuviera que elegir, me quedaría con su afán por convertir al club en un altavoz que grite a los cuatro vientos sus bondades y virtudes. ¿Saben la típica persona tímida a la que nunca le gusta salir en las fotos? Esa que prefiere fotografiar a ser fotografiada. Pues Turki no lo es. Él se gusta, se tiene estima, y se ha empeñado en que España lo sepa. Así, durante los bonitos meses en los que el fútbol se acompañaba de aficionados en las gradas, el club comenzó a generar banderas con la cara de Turki, pancartas con la cara de Turki, gigantescos tifos con Turki como protagonista y hasta una canción en la que se nombraba a Turki, por no hablar de los continuos mensajes de loa de los siempre serviles medios oficiales (financiados por Turki) hacia Turki. Turki aquí. Turki allí. Turki. Turki. Turki. Que nadie olvide a Turki. Pero más allá de esto, al nuevo presidente hay que agradecerle el haber puesto fin al infame mandato de Alfonso García, haber devuelto la ilusión a la afición con un proyecto ganador y su afán por implicar al club en la sociedad, algo que resultaba tan utópico antaño como esa ciudad deportiva que, aunque ya va tarde, parece ir en serio. Mucho que ha mejorado, pero mucho por mejorar. Son los pros y contras de una propiedad que ha demostrado, hasta ahora, más intenciones que hechos. Y, desde luego, que no ha parecido comprender la idiosincrasia y fuerte identidad que posee un club de fútbol, algo que, por mucho que algunos se empeñen, nunca será una empresa al uso.