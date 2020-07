Mesonaba que hubo al principio de la pandemia, cuando todo estaba paralizado, un jugador de fútbol que dijo que si había riesgo para la salud, que con él no contaran. Que si tenía que dejar el fútbol, lo dejaba y se volvía a trabajar al bar. Ahora, investigando, veo que fue Fali, jugador del Cádiz. El central del conjunto gaditano tenía muy claro que no iba a poner en riesgo su salud ni la de su familia por jugar al fútbol. Fali decía que el fútbol no es un trabajo esencial y que no se la iba a jugar por unos señores que le obligaran a competir si no le daban garantías al 100% de que no iba a contraer el virus. Al final, acabó jugando y consiguiendo el ascenso a Primera.

Desconozco las circunstancias que le llevaron a cambiar su postura. Puede ser porque cuando se dijo de retomar las competiciones la cosa pintaba mejor que ahora con tanto rebrote y el miedo inicial ya no estaba tan presente. Porque aquí nadie te puede asegurar que no te vas a contagiar. Porque independientemente de que el fútbol sea un deporte de contacto, con tus compañeros y con los adversarios, aquí te puede pegar el bicho tu prima la de Huércal, basicamente porque estamos todos haciendo lo que nos sale da la gana. Periodistas, futbolistas y fontaneros. Da igual.

El problema es que parece que los futbolistas no contagian. Porque al Madrid, como no contagian, Reino Unido no le va a hacer pasar la cuarentena para jugar la Champions, aunque Mariano haya dado positivo. O lo del Fuenlabrada, que la ha liado parda porque qué más daba que hubiera cuatro positivos, enviamos la expedición y jugamos lo que se tenga que jugar. Como los padres que mandan a su hijo por la mañana al colegio con un chute de Dalsy rezando para que la seño no les llame.

Ahora se suman los positivos en el Almería y en el Zaragoza, con lo que va a ser más seguro lanzar una moneda al aire a ver quién asciende. Algo que, si por mi hubiera sido, tendría que haberse hecho desde el principio.