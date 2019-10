España empató en Noruega, con Noruega y aun no termina de sacar el billete para la Eurocopa 2020, por lo que habrá que esperar hasta el martes a ver qué pasa. Durante más de 90 minutos lo tuvo en el bolsillo, pero una distracción en el ocaso del encuentro, después de haber aguantado un cuarto de hora que el local nos cascoteara el rancho, Kepa volvió a ser el Kepa del Chelsea, llegó tarde a una pelota, se llevó por delante al atacante y regaló el empate. Ese podría ser el resumen de un partido chato, de fase clasificatoria, donde se arriesga poco y nadie disfruta nada. El equipo ya no es mismo que enamoró al mundo entero, y juega a un fútbol de mortales, a veces vulgar, donde el talento escasea a la hora de que los jugones aparezcan. Tal vez allí esté la respuesta a la convocatoria de Cazorla, el único que intenta aportar ideas. Es una pena que Iniesta haya renunciado a la selección después de sufrir el desprecio de Hierro en el último mundial, porque el manchego, con una sola pierna, juega más que estos chavalotes que todavía están verdes. En los encuentros clasificatorios hay que ganar, y eso es lo que no hizo el equipo que ahora dirige Rober Moreno. El pasado mes de marzo en Mestalla, España ganó con lo justo. Ganó por la mínima, con varios jugadores distintos. Entonces el técnico era Luis Enrique. El encuentro fue parecido aunque España generó más situaciones de gol y King también convirtió de penalti. Noruega apuesta al talento de Odegaard y el entusiasmo de Joshua King, que el sábado sufrió el repertorio de recursos defensivos del veterano Raúl Albiol, con lo que suplió la velocidad del joven delantero noruego. El defensa del Villareal es otra vieja gloria, sobreviviente de aquel equipo ganador, pero si con 25 años nunca fue titular indiscutible vistiendo La Roja, hoy con 34 tacos cumple. Los goles dan y quitan razones, y el empate con Noruega pone en la mira a jugadores que no estoy seguro que puedan integrar el once nacional. Un penalti tonto en el último suspiro del encuentro, es una buena razón para cuestionarlo.