Una pequeña brecha

Un soplo de aire fresco, sin duda, importante. Salir triunfador del Tartiere es un impulso grande después del mazazo en Castellón. ¿Qué pesará más? Debe haber poca incertidumbre en este aspecto. Desde el principio me quedó claro que la Copa del Rey es un pozo sin agua para este Almería. Aunque hubo alguna alegría en la última década, el formato actual impide que la posibilidad de hacer algo reseñable sea nimia. Por eso, toca centrarse en lo realmente básico. Es duro salir apeado así, pero cuanto antes… Lo positivo es que el equipo enfocó esas energías negativas en el camino idóneo, un asunto donde el cuerpo técnico también tiene su especial incidencia. Bien es cierto que en esta temporada, por el momento, no han existido urgencias. No obstante, sí se observaba cierto murmullo con el devenir del equipo en las semanas recientes. Un triunfo en Oviedo bien sirve para templar las aguas y, por encima de todo, abrir otra pequeña brecha con el descenso. Actualmente, el colchón es de siete unidades, es decir, de tres partidos. La realidad es que pocos pensábamos que a estas alturas el club bailaría en mitad de la pista. De hecho, el play off, una palabra que conviene no sacar a colación en demasía, está más cerca. Ahora llega el Lugo, equipo y ciudad de grato recuerdo para Fran Fernández. Los gallegos no comenzaron bien la campaña, de ahí la necesidad de sacar la cabeza. Parece la ocasión idónea para seguir ampliando la diferencia, aunque esta categoría paga más que otras las realidades paralelas. El Mediterráneo, como está siendo, debe ejercer como fuentes incesante de puntos. Como poco, no se deben escapar. No es algo que no sepamos, pero conviene recordarlo porque entonces perderá valor la victoria en Oviedo. Así es este Almería, con un examen cada semana. A prueba en cada partido, lo que en cierto modo engancha. Se disfruta menos, pero parece que es algo inherente tras las últimas temporadas.