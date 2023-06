Lo dijo Mohamed El Assy hace mucho tiempo y lo Rubi sentenció en el Metropolitano: “El equipo no va a bajar a Segunda”. Nadie, absolutamente nadie, se imaginaba este desenlace final de temporada allá por el mes de diciembre, cuando volvió la competición tras el parón por el Mundial, cuando el equipo tenía un buen puñado de rivales por detrás y un colchón de puntos. El futuro se veía de otra manera hasta el punto de que el equipo no se reforzó como muchos creíamos que lo tenía que hacer, pero Rubi dijo que estaba muy contento con lo que tenía. Pensábamos entonces que el Almería no apuraría hasta la última jornada para certificar su permanencia en la categoría, pero el devenir de los acontecimientos ha llevado al equipo hasta esa situación.

Llega el desenlace final y el equipo lo hace con una ventaja envidiable: depende de él mismo para evitar disgustos, algo muy a tener en cuenta. Además, cuenta con el convencimiento de un entrenador que se habrá encargado esta semana de transmitir esa sensación a los jugadores para que no salgan bloqueados ni temerosos. Todo lo contrario, será el momento de disfrutar del último partido de la temporada ante un equipo que ya no se juega nada. Será un partido de despedidas, aunque sea lejos de Almería, ya que mucho me temo que no todos repetirán en el vestuario rojiblanco la próxima temporada. De la Hoz no pudo despedirse como se merecía un tipo que ha sido todo un ejemplo tanto dentro como fuera del campo. Gracias por todo el fútbol que nos has regalado en estos años que has defendido la camiseta rojiblanca. Te faltó la semana pasada llevarte la ovación de tu gente en el Estadio. Los que te conocemos te apreciamos muchísimo, te puedes ir muy tranquilo de Almería, donde se te echará mucho de menos. Siempre encontrarás el cariño de una afición que se quedó con las ganas de regalarte ese último aplauso como jugador del Almería.