No queda más remedio

Almería, 8 de septiembre de 2022. Estimado Piñeiro, no queda otra que reconstruirlo todo. La marcha de Sadiq ha sido como el paso de un huracán que derriba muros, pero los cimientos por suerte siguen ahí y ahora es labor de Rubi levantar un nuevo edificio con otros mimbres, mejores o peores solo el tiempo lo dirá. Coincido contigo en que la irremediable venta del nigeriano ha servido para dotar a la plantilla de mayor fondo de armario, ahora el cuerpo técnico tiene más variantes donde elegir y a poco que todos se aplique en sus respectivas demarcaciones no cabe duda de que el nivel general se incrementará. En portería el equilibrio es mayor con la llegada de Pacheco para competir con Fernando. En defensa Kaiky está llamado a marcar época a poco que le vayan bien las cosas. En la media Melero puede aportar un plus. Los extremos quizá sean los mejor reforzados con Lázaro y Embarba. La gran duda es El Bilal Touré, al que habrá que darle un voto de confianza.