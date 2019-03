¿Quién quiere el balón?

En esta igualadísima competición el balón es un mal necesario. O por lo menos eso dicen las estadísticas ya que tener la posesión no es sinónimo de sumar puntos. Ya la temporada pasada el conjunto que más balón tuvo durante la liga fue uno de los descendidos, la Cultural Leonesa. Los equipos de la Liga 123 son especialistas en jugadas a balón parado, contrarrestar y realizar transiciones. El que domina esos registros tiene mucho ganado. Y el Granada es uno de esos equipos que no solo comandan la clasificación en cuestión de puntos, además ejerce un pressing y contraataque que le convierten en un conjunto temible. Pocos tan buenos como los nazaríes para jugar al futbol de segunda. Diego Martínez le tiene cogida la medida al 1-4-2-3-1, sobre todo porque de esta manera puede encajar todos sus futbolistas creativos sin perder la estabilidad defensiva. Un equipo que está en segunda posición no es fruto de la casualidad y el Granada puede presumir de llegar al tramo final de la temporada bien colocado y con sus futbolistas que marcan la diferencia en plena forma. El portero portugués Rui Silva está firmando una temporada sobresaliente y ayudado por el trabajo defensivo del equipo es el Zamora de la competición con tan solo dieciocho goles encajados en veintinueve jornadas. José Antonio Martínez y Germán Sánchez son los jefes de la zaga, donde aparte de mostrarse expeditivos tienen gran capacidad para sacar el balón jugado. En el lateral izquierdo es donde más problemas está teniendo el técnico granadino, y es que tras la lesión de Álex Martínez es ahora Adrián Castellano el encargado de ocupar ese flanco. Montoro y San Emeterio en la zona ancha no dejan muchos minutos al otro mediocentro en la terna: Azeez. A partir de aquí calidad y jugadores capaces de resolver partidos por sí solos. Vadillo en el extremo diestro ya realizó una gran temporada en el ascenso del Huesca y está va camino de repetirlo, su fútbol y desborde es de otra categoría. Fede Vico en la mediapunta tiene la continuidad que le ha faltado, Puertas o Pozo están un peldaño por debajo . Adrián Ramos y Rodri se disputan un puesto en ataque.