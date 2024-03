Escuchando a Marc Pubill después del partido con la sub-21 en Almería no daba crédito a lo que estaba oyendo cuando se le preguntó acerca de la UDA. Me quedé tan helado como la tarde que tuvimos el martes. ¡Aún creen en la permanencia! Después de haber ganado un solo partido en Liga de 29, y estando a 14 puntos de la salvación, Pubill aún cree que el equipo lo puede conseguir, porque las matemáticas les avalan. Que las matemáticas dicen lo contrario a lo que todos creemos que va a ocurrir, está claro, pero que aún hay en el vestuario jugadores que piensan que, por haber ganado un partido las opciones de permanencia están ahí dista un abismo. Un solo partido en Liga, con cuatro entrenadores ya, y piensa que la salvación es posible. Creo que esta plantilla vive muy alejada de la realidad, de la que la gran mayoría vemos jornada tras jornada y que parece muy distinta a la que se ve desde dentro del vestuario. Este equipo, que no ha hecho otra cosa que juntar decepción con decepción porque no era capaz de ganar un encuentro, cree que lo puede conseguir. Desconozco si Pepe Mel les ha inculcado ese mensaje, pero dista mucho no solo de la realidad, sino incluso del propio discurso del entrenador madrileño, que nada más llegar, incluso después de ganar en Las Palmas, volvió a hacer un análisis claro y rotundo de la realidad de una plantilla que no ha estado a la altura que exige la primera división y que fruto de esa falta de competitividad y de acierto está prácticamente condenada a decir adiós a la categoría. Ojalá gane muchos de los pocos partidos que le quedan por disputar, pero venirse arriba, como solemos decir, por haber ganado el primero, es como estar soñando con algo que, desde hace ya algún tiempo, desgraciadamente, es una realidad palpable, pero que sorprendentemente, en el vestuario parece que aún tienen la venda en los ojos.