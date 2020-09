Algún día os tocará pagar y saldrá caro

Creo que a veces mi excepticismo en el ser humano se queda corto, muy corto. Y eso que ya creo poco en los responsables políticos y cargos públicos desde hace muchos años. Pero, oigan, no decepcionan. Cuando llega el momento de demostrar que están a la altura de las circunstancias y se van a dejar del "y tú, más", pues no. Ahí están ellos con sus peleas absurdas, con sus enfrentamientos de opereta y su falta de miras. Mientras una parte de la sociedad ve pasar la vida con un hastío cada vez mayor, ellos sigue a lo suyo. ¿Que hay una pandemia mundial que es la peor crisis que hemos atravesado en los últimos tiempos? Futesas, futesas. A mí dime si ha soltado algo el de enfrente para poder demostrar lo malvado y pérfido que es, que es para lo que estamos. No salvo a nadie, a ningún color político. Habrá casos excepcionales, por supuesto, que lo malo de generalizar es que se comen el marrón los que nada de culpa tienen. Pero lo que tengo claro es que, si algún día nos tocan la moral de más a todos, llegará la hora de pagar. Y les saldrá caro.