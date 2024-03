La joya en los cines de esta semana, y desde ya algunas, es All of Us Strangers, largometraje que demoró en llegar a las carteleras españolas, pero que una vez que lo hizo no ha salido de ellas.

El retrato de la soledad dirigido por Andrew Haigh, basado en la novela Strangers de Taichi Yamada, logró su estreno en el Festival de Telluride en agosto del 2023 y rápidamente cobró el estatus de película de culto, en parte por contar con un elenco de primera, Andrew Scott es un acierto casi en cualquier lugar en el que se le ponga, y solo podría ser mejorada por Paul Mescal, un consolidado indie darling, desde Normal People y Aftersun.

All of Us Strangers es de esas películas en las que la reflexión te acompaña durante semanas, caminas con él y regresa a tocarte el hombro constantemente, a llamarte a esa reflexión. El director propone un retrato de la soledad a su nivel más sútil, un nivel que quizás no requiere una narración de actos lógicos sucesivos, porque no se trata de eso, sino de un sentir de vacío que acompaña al personaje una y otra vez, y del cual no hay escapatoria.

El largometraje responde a la pregunta sobre qué es estar solo en una gran ciudad, pero también sobre las reflexiones que hacemos de adultos sobre nuestros padres y nuestra identidad, de cómo nos hubiéramos llevado si nos hubiésemos conocido en las mismas etapas vitales, y si nos hubiésemos entendido. El director proyecta esta falta de comprensión, un personaje que está completamente solo, solo en su edificio, solo en su vida personal y que frente a la posibilidad de compañía no logra poder ser capaz de dejar a alguien más entrar.

Andrew Scott carga con esta melancolía mientras está intentando escribir una historia sobre su pasado, y esta herramienta nos sirve para entrar aún más en la reflexión de la soledad, como cuando de refranes de salud mental se trata: ¿No es acaso el exceso del pasado lo que lleva a la depresión? El largometraje parece indicar que sí, y es ese mismo exceso el que no deja al protagonista avanzar, siempre está mirando hacia la falta que le hace el pasado y todo el futuro deja de existir. El director, además, logra poner estas temáticas explícitamente en el guion, en una obra maestra de construcción que es imposible que deje a un espectador indiferente, toda la sala que me acompañaba en esta función estaba conmovida.

El largometraje continúa estando en cartelera en toda España, una película dura de ver, pero que vale la pena.

