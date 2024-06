Hace unos días, aproveché que tenía que ir a la calle Mayor para hacer una visita al Ateneo de Madrid. Además, me puse como condición que no podía ser en plan turista, por lo que la hice en autobús y caminando en la medida de mis posibilidades. De la Carrera de San Jerónimo, afortunadamente sin políticos, al Ateneo, donde me encontré lo que me esperaba: en cuanto se refiere al ambiente y a testimonios gráficos, así como recuerdos de Azaña por doquier. Y de allí a la Calle Mayor, donde tras hacer mi gestión, o “mandao” que siempre se ha dicho en Almería, me tropecé con una tienda de libros viejos en la que me encontré con un ejemplar de “Madrid. El advenimiento de la República” de Josep Pla”, un diario escrito durante una visita a Madrid comenzada, casualmente, el 14 de abril de 1931. Dada la influencia dejada en el Ateneo por Azaña, y la influencia del Ateneo en la vida política del Madrid de ese año, dice Pla en las páginas del 7 de mayo que “la política del nuevo régimen no es más que ateneísmo agudo” y que “el Ateneo lo tiene todo resuelto. Sólo falta hacerlo”.