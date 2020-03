Brexit y chalecos amarillos

El futuro del capitalismo" de Paul Collier, catedrático de Economía en la Universidad de Oxford, presentado en la Fundación Rafael del Pino hace unos meses lo tengo pendiente de leer. De entre sus palabras en dicho acto, he entresacado lo siguiente: "En los 80 nacieron: una división de carácter espacial, entre ciudades muy ricas, como Madrid o Barcelona y las ciudades de provincias, y otra segunda división: entre personas con un alto nivel educativo, que han desarrollado cualificaciones avanzadas que son muy valiosas, y las personas que no han tenido la oportunidad de recibir esa educación. Estas últimas son personas que saben trabajar con sus manos, pero esas capacitaciones cada vez valen menos. Las diferencias se han hecho más profundas y han provocado que las personas que se han quedado atrás se hayan amotinado, por ejemplo, a través del Brexit, o de la revuelta de los chalecos amarillos en Francia. El problema es que las revueltas no conllevan soluciones; son solamente una expresión de ira.

Por otra parte, el capitalismo descarrila cada cierto tiempo; así, el primer descarrilamiento se produjo a fines del XIX en el norte de Inglaterra, que fue la cuna del capitalismo. La segunda vez fue la Gran Depresión, en 1929. Y la tercera vez es la que vivimos ahora, con estas divisiones que empezaron en los años ochenta."

En las dos primeras, a continuación se hicieron cambios en la sociedad. Sin embargo, tras esta última depresión, poco se ha hecho para eliminar las diferencias. Basta con comparar los índices que nos dan información sobre la situación de la educación, el empleo, el empleo juvenil, el nivel de vida, el nivel de vida de los jubilados y cuantos índices queramos consultar. Además de la eterna diferencia Norte - Sur, grande a nivel europeo, y no menor a nivel español.

Cuando los ministros toman posesión, les regalan una cartera, menos al de Educación, que le regalan la cartera y una Ley de Educación, así nos luce. Las leyes de educación deben ser a largo plazo, y cuanto menos se toquen, mejor. Y la enseñanza específica para intentar salir del maldito desempleo, es la que se tenía que homogeneizar ¡también!. Y en Andalucía, en que desde años antes que surgiera "lo de los ERE's" ya estaba viciada: ¿cuántos años van ya sin formación para el empleo en Andalucía?. Y otra pregunta: ¿durante todos estos años ha seguido lloviendo "el maná" de Bruselas para alimentar la F.P.E. en Andalucía?. No es una pregunta ni retórica ni capciosa, es que no lo se y me gustaría saberlo solamente por curiosidad.