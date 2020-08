CONTRATOS TEMPORALES

También tengo yo ganas de complicarme la vida …! No tengo bastante con lo mío, en lo cual tampoco soy "un máquina", sino que voy a escribir de temas laborales. En mi descargo, diré que hablo desde el ¿sentido común? y la lógica.

La legislación laboral dice que todo trabajador -por cuenta ajena- tiene derecho a un mes de vacaciones al año, pagadas. Es decir que cobra su sueldo como si trabajara. No que además del sueldo, cobre los gastos de sus vacaciones. Además, esta legislación dice que si el trabajador no lleva un año en la empresa, disfruta la parte proporcional del mes correspondiente.

Además, el trabajador temporal que deja el trabajo sin haber disfrutado todas las vacaciones, cobra los días que no haya disfrutado las mismas.

Por otra parte, me parece -s.e.ú.o.- que "los de podemos" están en contra de los contratos eventuales, temporales o no fijos, o a tiempo parcial, vamos que no quieren nada que no sean trabajadores fijos.

Pero el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno es un trabajador eventual, porque su mandato dura desde que lo nombran hasta que acaba el mismo por causas naturales o sobrevenidas: por ejemplo, moción de censura ganada por la oposición. Lo de antes tampoco cuenta, así que como lleva con este nuevo contrato desde enero 2020, haciendo una regla de tres simple directa, le corresponden los 16 días que ha disfrutado. Respecto a este hecho, un inciso para señalar que si las pagamos todos, debería haber mesura en el gasto, y sigamos con los contratos de trabajo de las jerarquías.

Aplicando el mismo razonamiento a todo el gobierno, incluidos los miembros de podemos, nos encontramos con que todo el gobierno es eventual y los de podemos han aceptado ese contrato eventual que no quieren para nadie. Y ahí me viene el lío mental: Si aceptaron en su día el contrato, aceptaron la reforma laboral que no quieren: ¡contradicción mental! Y eso no está bien. Eso de predicar una cosa y hacer la contraria, ¡no, hijo, no! que decía Ozores.

Pero sensu contrario, si resulta que son fijos, pues como si se hubiera metido el invierno de golpe: no me llega la camisa al cuerpo, porque son fijos y porque creen en la eternidad. Vamos, como el tite Paco: ¡lo que nos faltaba!. Así que esperaré a la nueva ley de histórica memoria, a ver si es que eso de la eternidad ha resucitado, lo cual es una contradicción per se.