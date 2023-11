Lo que está ocurriendo en el Tanatorio Municipal ‘Sol de Portocarrero’ demuestra, una vez más, la incapacidad del PP para gestionar los servicios públicos. Ahora que la alcaldesa nos pide un esfuerzo económico para subir el recibo del IBI y, previsiblemente, el del agua, comprobamos que no aplica el mismo interés con las empresas que prestan los servicios municipales.

La empresa ASV Funeser SLU, que cubre el servicio de cementerios a cambio de pagar al Ayuntamiento un 12% de sus ingresos, está realizando servicios que factura a través de otra empresa con un CIF distinto, que tiene su sede en una nave donde no hay ninguna actividad y que se utiliza como trastero. Los únicos que pasan por allí son trabajadores de Funeser a dejar objetos, ya que dicha empresa no tiene ningún empleado. No debe ser casualidad que en la recepción del tanatorio municipal haya dos datáfonos distintos y dos cajas fuertes distintas, asociadas a ambas empresas.

De esta manera puede que Funeser esté dejando de pagar una importante cantidad al Ayuntamiento de Almería, en una operación que, de investigarse vía judicial, como pretendemos los socialistas, podría confirmar que se trata de una estafa a todos los almerienses. Estafa consentida, claro está, porque el equipo de gobierno del Ayuntamiento -en manos del PP desde hace más de 20 años-, conoce lo que viene sucediendo y, hasta la fecha, lo único que ha hecho, ha sido pedir a la empresa una declaración responsable de sus actividades. Comprobarlo habría sido tan sencillo como llamar por teléfono y pedir un presupuesto.

Esta forma de proceder es tan inaceptable que nos lleva a pensar si, en lugar de una negligencia, estaríamos ante un encubrimiento porque ese no actuar, ese mirar para otro lado de la alcaldesa y de sus predecesores, lleva implícita una importante responsabilidad. Nos preguntamos cuánto dinero ha dejado de recaudar el Ayuntamiento por esta empresa y a cuánto asciende el agujero del PP en las arcas públicas, si además le sumamos los más de 70 millones por sentencias en los últimos años que condenan su pésima gestión, como la del Paseo Marítimo; el casi millón de euros del Liceo Erasmus, o la incalculable deuda de Aqualia, entre otros asuntos. Se burlan de los almerienses en un suma y sigue de muchos años, cuya profundidad sólo conoceremos el día que el PP salga del Ayuntamiento.