La de reputación sufrida por el Ayuntamiento de Almería a consecuencia de la campaña sufragada con fondos del Pacto contra la Violencia de Género, en la que se incluía un cartel con la fotografía de un menor y un polémico y confuso mensaje sobre agresiones sexuales, no puede quedar así. La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, dio el visto bueno a esa campaña, así que no fue un error y, en consecuencia, la alcaldesa debe reprobarla.

Lo ocurrido ha puesto bien a las claras ante la sociedad almeriense y, por desgracia, de toda España, su incapacidad para dirigir las políticas sociales de nuestro Ayuntamiento. No podemos mantener en ese lugar a una persona que no tiene claro que la violencia de género es violencia hacia las mujeres, exclusivamente. Tampoco podemos aceptar la excusa de la alcaldesa para no cesarla ya que no se trata de un hecho puntual. Su trayectoria deja tanto que desear que la propia alcaldesa le ha retirado la mayoría de las competencias que tenía en el anterior mandato.

Aún sin todas sus atribuciones, ha sido incapaz de gastar por completo partidas destinadas a paliar la pobreza infantil -de los más de 350.000 euros presupuestados, 280.000 han quedado sin ejecutar- y a dotar de personal la atención a usuarios en las dependencias de Familia, dado que sólo ha utilizado la mitad de los 456.000 euros que le habían sido adjudicados. Ha habido partidas de su área que se han quedado directamente a cero en ejecución, una vez transcurrido el año 2023, como los 111.000 euros para el refuerzo a los equipos de atención a la infancia y la familia.

Lo mismo ha sucedido con la subvención de 10.000 euros recibida por el Área de Familia para combatir el absentismo escolar, que ha quedado intacta. De los propios fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, dotados de 115.000 euros, se ha dejado sin gastar 113.000 euros, lo que dice mucho de su interés por invertir recursos en medidas para acabar con esta lacra y demuestra que no está ni preparada ni capacitada para seguir en el cargo.

Aunque la alcaldesa se niegue a aceptarlo y el PP haya votado en contra de nuestra moción en el Pleno, desde el PSOE consideramos que debe ser apartada cuanto antes de esa responsabilidad para evitar que vuelvan a repetirse episodios tan lamentables como el vivido el pasado 15 de mayo.