Construyendo futuro

La crisis de la COVID-19 ha planteado un desafío de proporciones históricas para Europa. La UE y sus Estados miembros han tenido que adoptar medidas de emergencia para proteger la salud de los ciudadanos y evitar el colapso de la economía. Esto ha requerido de un esfuerzo sin precedentes, así como de un planteamiento totalmente innovador de cara a impulsar la convergencia, la resiliencia de nuestra economía y la transformación de la Unión Europea de cara al futuro. Y es, precisamente para evitar el colapso, el motivo por el que la UE ha creado los fondos de recuperación Next Generation. Unos fondos que son una oportunidad única para empresas y Administraciones de cara a la transformación de la economía. Este mismo lunes, en el Pleno del Ayuntamiento de Almería, se debatirá una iniciativa que nuestro grupo municipal ha registrado, precisamente, para dotar a la empresa municipal encargada del Plan Estratégico, Almería 2030, del personal cualificado necesario para que Almería presente proyectos acorde con estos fondos europeos y podamos transformar nuestra ciudad, basando nuestra economía local en la transformación digital, ecológica y la reindustrialización.

Actualmente, Almería 2030, sólo cuenta con dos trabajadores por lo que consideramos pertinente y necesario aumentar la plantilla de esta empresa municipal de cara a su optimización. Tenemos, por tanto, una oportunidad histórica para que nuestra ciudad se sume a otras tantas como Zaragoza o Málaga que disponen de empresas municipales encargadas de su Plan Estratégico con el personal suficiente para poder gestionar los proyectos necesarios de cara a la obtención de estos fondos de recuperación. Los fondos Next Generation están dotado con 750.000 millones de euros. El capital obtenido en los mercados financieros tendrá que ser reembolsado antes de finales de 2058. A España le corresponden 140.000 millones, 72.700 millones en subvenciones y 67.300 Millones en préstamos. Y son, precisamente, los municipios los que tendrán que presentar y concurrir mediante proyectos basados en la transición ecológica, digital y de reindustrialización de su economía para conseguir estos fondos. Almería no puede quedarse fuera de Next Generation. Ahora es el momento de actuar para que nuestra ciudad se convierta en un referente de recuperación económica, construyendo así el futuro de nuestro municipio y el de sus ciudadanos.