Dígaselo a los muertos

Cómo se le dice a un muerto que ha muerto por salvar la Navidad 2020. Cómo. Cómo se le dice a un muerto que la ministra de Sanidad del Gobierno de su país ha afirmado que "salvar la Navidad no fue la decisión más adecuada". Cómo se le dice a un muerto que el responsable de esa decisión anda a sus anchas por tierras catalanas. Cómo se le dice a un muerto que esta ministra y el anterior del ramo y todo un Consejo de Gobierno en santa compaña están a sus intereses en lugar de consagrarse a llevar flores a los cementerios donde yacen enterrados los muertos que pudieron salvar en lugar de salvar la Navidad.

La misma ministra, de apellido Darias, ha reconocido que "salvar la Navidad no fue lo más adecuado y, por eso, 'ahora' el objetivo compartido que nos marcamos no es salvar semanas, sino salvar vidas, de ahí que la declaración firmada en marzo con las comunidades autónomas para el puente de San José y la Semana Santa sea fruto de las lecciones aprendidas". Lecciones aprendidas, dice la ministra. A fuerza de muertos, a base de enfermos, a costa de todo el personal sanitario. No, ministra, a este examen se viene con la lección ya aprendida y en caso de suspender de forma tan fúnebre y escandalosa no se presente en septiembre, porque usted y quienes se sientan todos los martes con usted carecen del derecho a una segunda oportunidad del mismo modo que irreparablemente no puede tenerla un muerto, ninguno de los muertos que salvaron la Navidad.

Cómo se le dice a un muerto que ha muerto porque en el aire se disemina un único virus, pero al que se le combate políticamente con diecisiete distintas medidas. Cómo se le dice a un muerto que probablemente no se taponaron adecuadamente las vías de entrada del virus por tierra, mar y aire a este país. Cómo. Cómo se le dice a un muerto que con toda posibilidad tras la Semana Santa tengamos una cuarta 'olita' de Covid-19. Cómo. Cómo se le dice a un muerto que ha muerto por ser anciano y estar en una residencia. Cómo se le dice a un muerto que ha muerto en la fría soledad de una UCI.

Según todos los presagios científicos esta Semana Santa será un desastre en número de contagios. Los políticos siguen a lo suyo en permanente estado y estilo de política nauseabunda: la izquierda pone los muertos en los sepulcros de la derecha y la derecha los coloca en los nichos de la izquierda. A ver cómo se le dice todo esto a un muerto porque los ciudadanos vivos de este país sobrevivimos entre susto o muerte.