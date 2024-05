Manifestaba Carmen Crespo en Málaga sobre estos ecologistas de boquilla que son el Psoe, y a los que habrá que ganar la partida el nueve de junio, “flaco favor el que le han hecho al campo en Andalucía, y qué decir de Almería, del agua, de la uva que decidieron perder y de las trabas que han venido sembrando para que la Almería del interior se haya visto cada día más vaciada”. Contrastan las palabras de Carmen con las de Ramón Fp, el consejero de colores, hoy también del campo, que asegura lo motiva, y del mar, que daba las gracias a los ecologistas del Greenpeace por la labor desarrollada en el Algarrobico. Entiendo que se hayan enfadado los primeros grupos almerienses y que más trabajaron en la denuncia, pero así es la vida, los favores del político de turno se los llevan los chicos del barco. Ramón, Ramón… y los de aquí, qué, ¿no hicieron nada? Tenemos unos políticos que a veces nos parecen campeones de la NBA. Lo que me ha llamado la atención es la “valentía” demostrada por los chicos del barco cuando les ha llamado la justicia a declarar por la presunta pintada realizada en la fachada del hotel. Ellos no fueron, ellos solo se manifestaron en la playa. La pintada la realizaron fantasmas del inframundo o seres celestiales que salieron de las aguas a ayudar a los pintores, como dicen que hacían con San Isidro para que el buen hombre pudiera rezar. Los que estamos convencidos de que no existen los ángeles meones, ni los fantasmas, seguimos preguntando ¿quiénes fueron aquellos valientes que hicieron la pintada y que no quieren que nos enteremos de sus nombres y apellidos? Les piden un año de cárcel, que se sabe no van a cumplir si es la primera condena, pero que les marca el futuro. ¿Y que han declarado los que visitaron al señor de las puñetas? “Que ellos se manifestaron en la playa”. Y, ¿quién hizo la pintada? Ah, silencio.

Algo cobardes vemos al personal verde. Estamos acostumbrados a que sean los políticos los que se escapen en maleteros, los que mientan sin rubor alguno, los que cambien de opinión, los que prometan lo que saben que no van a poder dar, pero no esperábamos que los ecologistas tuvieran un comportamiento tal. Si algo se les ha visto hasta ahora era la valentía a la hora de enfrentarse contra el poder político, los poderes económicos y las grandes corporaciones, pero ojo, aparece la denuncia de una empresa, los llama la justicia y ya no se acuerdan de lo que hicieron aquel día. Ellos solo se manifestaron en la playa. No se escaquearon en el maletero, pero lo parece.