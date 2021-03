Economía de 20 duros

La mayoría de mi generación nos criamos con muchas estrecheces. Tanto, que podría decir que lo que teníamos no era ni presente, pero, en cambio, siempre hemos tenido futuro por delante, cosa que no le ha ocurrido, a las dos generaciones que he visto y estoy viendo, a D.G., crecer.

Ahora bien, ellos: tanto los más talludos (40-45), como sus "colegas" menores (25-30) tienen a su alrededor -de momento- una sociedad más libre que la nuestra, y han dispuesto de mayores posibilidades de formación que nosotros. Pero es que además de la capacidad, tienen una libertad de movimientos, de inquietudes, de contactos con personas de cualquier lugar, de cualquier situación y de formas de pensar de todo tipo, eso les permite tener acceso a actividades y menesteres que nosotros soñábamos, pero no teníamos: ¡pueden moverse y soñar!

En contra, tienen que, España no vive pareja con su entorno, porque en el fondo, estos jóvenes no han recibido una sociedad construida con vistas al futuro. Han recibido una sociedad que desde el 75 ha estado mirando: primero hacia atrás, y después por el retrovisor, pero en ambos casos sin mirar al futuro, y las consecuencias de ese no vivir las están pagando ellos.

Es cierto que se modernizó la sociedad, cambiaron la economía y los usos y costumbres. Pero el mayor cambio fue cerrar empresas obsoletas, sin promocionar otras modernas en su lugar, ya que lo que se hizo fue promocionar el turismo, mayormente el barato, y eso está bien "para un apaño", pero no hasta el punto de ser casi el único factor de crecimiento. Se modernizó el comercio del consumo, pero sobre todo las "cadenas" y las tiendas de 20 duros que tienen a gala haber sido un auténtico boom. Pero mientras tanto, no se pusieron las bases ni sociales ni formativas, ni de orientación profesional, para una Sociedad y una Economía de futuro.

Es decir, están recibiendo una herencia envenenada. Pero con la edad, la preparación y los medios de que se dispone hoy día, están en condiciones de recordar lo que dijo Chesterton: "a cada época la salva un pequeño puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales" y, en consecuencia, ser inconformistas, no resignarse a aceptar la realidad que están viendo y viviendo, y pedirle a quienes se han erigido en salvadores de la patria, que se callen y los dejen a ellos equivocarse solos, que, por cierto, es lo que en su momento nosotros les dijimos a nuestros mayores. Serán y resultarán incómodos para muchos, pero para los que hemos trabajado pensando también en ellos, será gratificante y, además, nos darán una alegría.