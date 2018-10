Empleo por localidades

Las señales de que entramos en modo preelectoral -de todos los niveles de elección- aumentan. En Almería capital, por ejemplo, se aprecia en la entrega ardiente al arreglo de parques y jardines. La foto de la inauguración con el verde de fondo quedará preciosa. Bueno, se acerca, por tanto el momento de revisar lo ocurrido, dispuestos a confiar en los nuevos comienzos. Y si en artículos anteriores he mirado la provincia en su conjunto, ya que se acercan las elecciones municipales vaya una pequeña reflexión sobre que ha ocurrido con el paro por localidades. ¿Dónde ha sido más fácil encontrar empleo? Partimos de un dato positivo, todos los municipios almerienses tienen hoy menos parados que en 2013, el año en el que el desempleo alcanzó su nivel máximo. Y de uno negativo, todos tienen más parados que en 2008, el año totémico que señala el antes y el después de nuestro mercado laboral. No obstante, la población no ha permanecido constante. Hay municipios del interior, por cierto todos los que participan en el antiguo PER, que pierden población. Sus posibilidades de empleo son, sabemos, menores que en la costa y sin el empleo público la situación sería aún peor. Los grandes municipios de la provincia, es cierto, tienen más paro que en 2008, pero desde 2013 lo han reducido en porcentajes elevados. Almería capital, que tiene un 10% más de habitantes que hace diez años, registra 19.500 desempleados casi un 30% de parados más que entonces, pero en los cinco años trascurridos desde 2013 se ha logrado reducir un 26%. Para el que sigue desempleado no es consuelo, lo sé. Y lo mismo ha ido ocurriendo en lugares como El Ejido, las poblaciones del cinturón de la capital o Roquetas. Viator llegó a tener 750 parados en 2013 y hoy 580, pero claro en este tiempo su población aumentó en 1.000 personas. De cara al futuro que gestionarán los siguientes concejales y diputados y parlamentarios es saber si el ritmo de descenso del paro se mantendrá. Que yo creo que no y cada vez más indicadores lo avalan. No es algo que surgiera el último día de agosto como en el fragor de la batalla política hemos llegado a casi escuchar. En Almería se notaba ya en 2017. La creación de empleo se estabiliza y, por tanto, la reducción del paro será más ligera. Habrá que prestar atención a eso y a los parados de larga duración. Llegará un momento ¿en la próxima legislatura? en la que la creación de empleo se verá dificultada por ese paro de larga duración, la mitad de todos los actuales.