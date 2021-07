Fin de curso

Cerramos este mes de julio el curso político. La mala evolución de la pandemia en Almería nos priva, por segundo año consecutivo, de nuestra feria, aunque las fiestas en honor a la Virgen del Mar prosiguen, así como algunas actividades previstas durante nuestra semana mayor. Quiero mandar mi ánimo a feriantes, hosteleros y comerciantes.

Como el año anterior, 2021 ha sido difícil para todos. La pandemia aun está con nosotros, aunque la luz al final de túnel está cada día más cerca. España es el país como el mayor porcentaje de vacunados de todos el mundo, un triunfo sin duda de la gestión del Gobierno y de la eficacia, profesionalidad y buen hacer de todo el personal sanitario. Quiero aprovechar para darles las gracias por todo su esfuerzo en proteger nuestra salud. Tenemos una deuda impagable con todos ellos.

El alcalde ya debe ir pensando en cómo vamos a salir de la crisis económica sin que nadie se quede atrás. Algo que no está haciendo. Este curso político nos deja una cifras de paro alarmantes, unos datos de pobreza muy preocupantes y una situación general de la ciudad que los socialistas creemos que es muy mejorable. Frente a un equipo de gobierno que solo nos vende grandes productos de marketing, la realidad de nuestros vecinos y de nuestros barrios nos preocupa. Durante estos meses hemos recorrido los rincones de nuestra ciudad, hemos hablado con sus vecinos, comerciantes, empresarios, autónomos, etc., que nos han traslado su preocupación por la parálisis que sufre nuestra ciudad y los problemas crónicos que arrastra desde hace muchos años: limpieza, seguridad, desconexión, falta de proyecto integrador y sostenible entre los distintos barrios, etc. Son problemas cotidianos a los que el alcalde no da respuesta. Una ciudad no se mueve solo con grandes anuncios, sino gestionando el día a día, pisando la calle y escuchando todas y cada una de las reivindicaciones de sus vecinos: la acera por la que no pueden pasar nuestros mayores, el parque que no pueden usar por falta de sombras, el hedor de una alcantarilla que no se limpia. A esto se le une la falta de proyecto ambicioso para la ciudad, que la haga atractiva económica y culturalmente. Quedan dos años de legislatura y ya es tarde para arrancar. El alcalde no sale de su despacho y no tiene proyecto de ciudad. Algo que los socialistas sí llevamos en nuestro ADN y ponemos a disposición de todos los almerienses.