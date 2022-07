Gazapos en periódicos y en la radio

Confieso mi afición a escuchar la radio. Si salgo a hacer deporte por el Paseo Marítimo, conecto mis auriculares. Si estoy en el despacho, trabajando o leyendo, pongo la radio. Si estamos en la cocina, escuchamos la radio. Hay tantas emisoras y tan diversa programación que resulta fácil encontrar lo que deseas escuchar en cada momento.

Pero mi amor hasta la eternidad es la prensa diaria. Los periódicos. Hoy, una vez más, he reflexionado sobre el uso lingüistico de algunos “escribidores” en prensa diaria y revistas, pero, por desgracia, el maltrato a nuestra hermosa lengua se observa también en la política, la Administración, en incluso, en las aulas.

Y los gazapos, ¿qué me dice usted? Claro que es significante si una coma va aquí o allá. Les recuerdo un ejemplo clásico: no es lo mismo “Lo mejor y lo primero para mí compañero” que “Lo mejor y lo primero para mí, compañero”. Seguro que el generoso lector agradece que citemos aquí unos cuantos gazapos, los cuales, amen de ser conejos pequeños, son yerros que por inadvertencia deja escapar quien escribe o habla.

No se pierda éste: “A prisión por comerse un bocadillo de guardia”. Se ha omitido “durante su…”.

También el desorden crea confusión gazapera: “Dos individuos propinaron una paliza de nacionalidad colombiana en el casco histórico”, pues tal vez haya palizas con pasaportes diferentes. Y éste otro: “Se da a la fuga después de una pelea con un muerto”.

No es lo mismo que se hayan estrellado tres aviones españoles en Turquía a lo largo del año que lo que dice la noticia: “Un avión español se estrella por tercera vez en Turquía en lo que va de año”; ni tampoco que “Un Boeing 747 regresa a Madrid por una grieta”. El cielo de Madrid estaba tan ocupado que esta aeronave tuvo que “colarse” por una grieta del cielo.

El clero no queda ausente de algún que otro gazapo: “Unos vecinos culpan al obispo de hacer la vida imposible a un cura fallecido”

Con que entusiasmo el plumilla esperaba la primavera: “A las 14:31 horas de mañana comienza hoy la primavera”.

Como verá amigo lector, sí importan las comas, porque ya me dirán ustedes cómo no será el piso si los ascensores tienen amplitud como este último gazapo: “Calle céntrica. Piso exterior con ascensor de tres dormitorios, salón, cocina, baño, aseo y dos terrazas”. Hasta las cejas me empeñaba yo para comprarlo.