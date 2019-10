Generar ideas para que Almería gane

El mundo se mueve gracias a las ideas. Y quiero que Almería sea una ciudad en donde el talento pueda traducirse en ideas de futuro sostenible para mejorar la calidad de vida de todos los almerienses. En ese sentido, creo que todos debemos estar muy satisfechos del papel que durante los últimos tres años viene desempeñando El Cable, el tercer espacio de la iniciativa Andalucía Open Future de apoyo al emprendimiento basado en la innovación que está impulsado por el Ayuntamiento de Almería, la Junta de Andalucía y Telefónica. Este centro, del que ahora celebramos su tercer aniversario, tiene como objetivo acelerar de manera significativa la creación de empleo y el desarrollo económico a través de un entorno de trabajo en el que los emprendedores maduran sus proyectos para convertirlos en negocios sostenibles. En las ciudades inteligentes, o al menos en las ciudades en las que la inteligencia es un valor al alza para la creación de empleo y riqueza, las administraciones están volcadas en apoyar el emprendimiento digital. Por eso el Ayuntamiento respalda este proyecto, que está sirviendo para generar entornos de trabajo que permiten a los emprendedores impulsar y madurar sus proyectos hasta convertirlos en negocios sostenibles. Y es que lo importante de estos tres años no es lo que ya se ha conseguido, sino lo que vamos a poder lograr para Almería en el futuro. Estoy convencido de que lo mejor de este camino está todavía por llegar porque hemos conseguido sentar las bases de un ecosistema emprendedor, que a medio plazo será capaz de atraer al mejor talento tecnológico a nivel mundial y desarrollar respuestas innovadoras a los retos que plantea la Almería del futuro. Me gustaría que en el futuro los almerienses puedan tener aplicaciones que les faciliten el aparcamiento en la calle, que les permitan ahorrar energía o sistemas de gestión digital que permitan hacer realidad algo que repito muchas veces: una Almería con más pantallas y menos ventanillas. Yo quiero que el Ayuntamiento aproveche esta dinámica para tomar decisiones que tengan capacidad real de transformar Almería. Para adoptar un modelo de gestión que rompa con las reglas de jerarquía establecidas hasta ahora y en el que las relaciones del almeriense con el Ayuntamiento no sean de arriba abajo y de abajo arriba, sino que vayamos hacia un modelo de relación horizontal. Generemos ideas que nos permitan ganar el futuro.