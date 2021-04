Licencias de Pedro y Pablo

De la mañana a la noche, incluso mientras dormimos, pagamos impuestos. Bueno, y así debe de ser si deseamos la excelente sanidad que disfrutamos, las escuelas y universidades de nuestros niños y jóvenes, las autovías por las que circulamos, trenes de alta velocidad que utilizan los más afortunados, las investigaciones científicas en sus distintas diciplinas, más un sinfín de servicios públicos que nos dispensan una vida digamos que llevadera. Claro, sería injusto dar de lado a quienes llevan la vida como pueden y, a veces, ni eso. Este es otro impuesto, pero de conciencia.

Aun con todo lo anterior, permítame un juego: imaginémonos sentados en un sofá acariciando un gato. Entre el confort del asiento y el ronroneo del felino nos sumimos en un agradable sopor. Calculadamente el gato nos pega un arañazo. Soltamos un taco o vocablo o palabrota, a la vez que el gato se nos transfigura en un tigre. Pongamos ahora que el rasguño es un impuesto a lo placentero. Bien, el caso es que cuando no es una raspadura es un raspón y así de seguido hasta dejarnos el cuerpo en pura rasgadura, consecuencia que se da por buena en tanto no te coma el tigre.

Si los jirones en la piel escuecen, el desuello se alivia con agüita limpia y aloe vera. Ahora, si el tigre te provoca un desagarro con jactancia el asunto adquiere otros tintes, incluso demagógicos. Pongamos el caso Pablo Iglesias. Va a cobrar mensualmente y durante catorce meses 5.000 y pico euros simplemente por irse del Gobierno, así de sencillo. Primero, cuando uno se va, se va, finiquito y adiós. Segundo, el dineral que va a cobrar por la cara mensualmente Iglesias sale de los impuestos que pagamos nosotros. Tercero, ¿cómo se lo explica Pablo Iglesias a los que cobran el salario mínimo, o a los jubilados con pensiones de miseria?

Un caso más, Pedro Sánchez. Es el presidente del Gobierno de España y como tal cobra su sueldo y otros Falcon's de los impuestos que pagamos todos los españoles. ¿Qué hace de candidato a la Comunidad de Madrid? (Gabilondo es una foto). Es asombroso o tal vez esotérico que el presidente del Gobierno de un país sea beligerante contra una parte de ese mismo país. Será legal, como será lo de Iglesias, pero no me digan que… No sé, quizá el PSOE debiera asumir la parte proporcional del sueldo de Sánchez por el tiempo que dedica a la campaña electoral de Madrid que, queramos o no, nos concierne a todos. Los ciudadanos, digo.