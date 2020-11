Contra mis férreos principios, este fin de semana he puesto el árbol, el belén y he hecho galletas con forma de estrella. Yo soy de los que antes del puente de diciembre nada de nada, porque se empieza adornando la casa antes de tiempo y se acaba felicitando la Navidad el 15 de noviembre como los bárbaros. Pero bueno, este año todo va a ser diferente, así que por qué no adelantar un poco la alegría de las fechas que se aproximan, que bastante tenemos ya. Seré un iluso, o un ingenuo, pero estoy bastante esperanzado con las vacunas que nos están prometiendo, aunque también creo que la cosa no va a solucionarse como por arte de magia y que tenemos que ser pacientes. Miedo me da por dónde nos pueda salir lo de salvar la Navidad y espero que si nos relajamos en las próximas semanas no tengamos que volver a lamentarlo en enero y febrero. Pero quiero ser optimista y lanzar un mensaje de esperanza. Así que, aunque hoy no sea ni diciembre, os voy a desear ya una feliz Navidad y que el año 2021 sea mejor un poco mejor que este, porque, disculpadme, menudo año de mierda.